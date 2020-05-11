Новую онлайн-программу подготовили "Московские сезоны"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Проект "Московские сезоны" подготовил новую онлайн-программу для города, которая будет доступна с 11 по 17 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На предстоящей неделе мы узнаем, как профессиональные хайлайнеры тренируются в условиях самоизоляции, а также послушаем отрывок романа Булгакова "Мастера и Маргарита" в исполнении известного диктора Сергея Вострецова и побываем на многочисленных концертах в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

С понедельника по пятницу в 9:00 будут выходить новые выпуски видеозарядки. На этой неделе активные уроки даст один из столичных йога-тренеров. Кроме того, на этой неделе почти каждый день в 19:00 все желающие смогут побывать на музыкальных прямых эфирах. Так, 11 мая для подписчиков "Московских сезонов" споет вокальный тренер Artsound School, певица и автор песен Диана Гаран.

15 мая в двойном прямом эфире "Московских сезонов" и телеканала ЧЕ! участники шоу, певец Роман Архипов и актриса, звезда сериала "Воронины" Маша Ильюхина поговорят о музыке и вместе споют, говорится в сообщении.

На этой неделе запланированы и мастер-классы. Например, 11 мая в 12:00 состоятся мастер-классы детей и взрослых. Участники творческих уроков познакомятся с творчеством художника-авангардиста Казимира Малевича.

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".