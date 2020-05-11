{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новую онлайн-программу подготовили "Московские сезоны"

Жители города смогут послушать отрывок романа Булгакова "Мастер и Маргарита" в исполнении известного диктора Сергея Вострецова, позаниматься йогой и посмотреть различные онлайн-концерты

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Проект "Московские сезоны" подготовил новую онлайн-программу для города, которая будет доступна с 11 по 17 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На предстоящей неделе мы узнаем, как профессиональные хайлайнеры тренируются в условиях самоизоляции, а также послушаем отрывок романа Булгакова "Мастера и Маргарита" в исполнении известного диктора Сергея Вострецова и побываем на многочисленных концертах в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

С понедельника по пятницу в 9:00 будут выходить новые выпуски видеозарядки. На этой неделе активные уроки даст один из столичных йога-тренеров. Кроме того, на этой неделе почти каждый день в 19:00 все желающие смогут побывать на музыкальных прямых эфирах. Так, 11 мая для подписчиков "Московских сезонов" споет вокальный тренер Artsound School, певица и автор песен Диана Гаран.

15 мая в двойном прямом эфире "Московских сезонов" и телеканала ЧЕ! участники шоу, певец Роман Архипов и актриса, звезда сериала "Воронины" Маша Ильюхина поговорят о музыке и вместе споют, говорится в сообщении.

На этой неделе запланированы и мастер-классы. Например, 11 мая в 12:00 состоятся мастер-классы детей и взрослых. Участники творческих уроков познакомятся с творчеством художника-авангардиста Казимира Малевича.

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 124 человека за сутки поступило на лечение в больницу №15 имени Филатова
Всего в медучреждении на лечении находятся 1343 пациента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС