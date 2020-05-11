Более 200 человек лечатся в инфекционном центре "Вороновское"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Лечение в новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" проходят 216 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 11 мая состоит на лечении 216 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. На кислородной поддержке 114 человек, на ИВЛ 14 человек", - говорится в сообщении. За последние сутки в медицинское учреждение поступили 28 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.