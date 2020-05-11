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Пандемия коронавируса нового типа
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Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился ниже 1

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при коэффициенте меньше 1 в городе могут начать смягчение ограничительных мер

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве снизился в понедельник до 0,96. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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В воскресенье этот показатель составлял 1,02.

В целом по стране коэффициент, показывающий, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до своей изоляции, остался на уровне 1,04.

Серьезных изменений показателя в других регионах России, где больше всего заразившихся, не произошло: в Мурманской области и Дагестане он снова оказался ниже 1, в других субъектах, входящих в первую десятку по числу инфицированных, - в диапазоне от 1 до 1,3.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, при значении коэффициента меньше 1 можно начать смягчение ограничительных мер в регионе. Для этого также должно проводиться не менее 70 тестов на коронавирус на 100 тыс. жителей, а 50% мест для пациентов с новой инфекцией в больницах должны оставаться свободными.

 

Теги
РоссияМурманская областьДагестанПандемия коронавируса нового типа
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