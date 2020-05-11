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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 124 человека за сутки поступило на лечение в больницу №15 имени Филатова

Всего в медучреждении на лечении находятся 1343 пациента

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 1340 человек находятся на лечении в больнице №15 имени Филатова в Москве, 124 из них поступили за последние сутки. Об этом в понедельник в своем аккаунте в Facebook рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

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В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"На утро 11 мая, в медицинском учреждении находится 1343 пациента. За последние сутки к нам поступило 124 человека, 129 были выписаны", - говорится в сообщении.

По словам главного врача, в медицинском учреждении находится 878 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Кроме того, в реанимации находится 58 человек, к ИВЛ подключены 58 человек.

В еще одном базовом медучреждении для лечения больных с коронавирусной инфекцией - инфекционной клинической больнице №2 на 11 мая, на лечении состоит 642 человека. Как написала на своей странице в Facebook главный врач больницы Светлана Краснова, 21 человек находится в реанимации. За последние сутки в медучреждение поступило 49 человек, из них 22 с COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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