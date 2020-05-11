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Пандемия коронавируса нового типа

Временный COVID-стационар в "Крокус Экспо" примет около 40 пациентов 12 мая

Главврач Красногорской больницы №1 Константин Соболев также отметил, что в стационаре все койки оснащены кислородом, а 123 оборудованы для реанимации пациентов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 40 пациентов примут во временном госпитале для лечения зараженных коронавирусом нового типа, который развернут в выставочном центре "Крокус Экспо", в первый день работы 12 мая. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный врач Красногорской больницы №1 Константин Соболев.

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"Мы говорили о том, что это будет 30-40 пациентов [в первый день работы], для того, чтобы все службы могли скоординировать эту деятельность, это касается и специальной организации, которая специализируется у нас на уборке инфекционных помещений, обеспечении едой. У нас разработаны специальные диеты для пациентов, еда подается в одноразовой посуде; есть еще вопрос утилизации медицинских отходов. Это большой комплекс, который никогда не был к этому приспособлен, поэтому мы прорабатываем все, наполнение палат пациентами будет постепенным", - сказал Соболев.

Он добавил, что временный госпиталь в выставочном центре удалось открыть быстро, практически в течение недели. По его словам, сдвоенные палаты-полубоксы для лечения COVID-больных большие, на четыре койки каждая, для каждого полубокса предусмотрены душ и туалет. Все койки оснащены кислородом, что достаточно сложно в построенных заранее больницах провести и переоборудовать такое количество коек (920), а "здесь все достаточно быстро удалось это сделать". Кроме того, оборудованы 123 койки для реанимации пациентов. Также главврач отметил, что в стационар было поставлено необходимое по стандартам оборудование, включая ИВЛ, "несмотря на дефицит".

Пациенты в стационаре "Крокус Экспо"

"Мы являемся на сегодняшний день госпиталем для второго этапа долечивания, но у нас есть возможность принимать больных, которым нужен кислород, это очень важно. Мы можем принимать более тяжелых больных и оказывать весь спектр медпомощи. По лекарственным препаратам у нас нет проблем, все дорогостоящие, сложные, я бы сказал, дефицитные препараты есть в наличии, нас снабжают структуры Минздрава; также организованы аптеки в чистой зоне, грязной зоне. У нас лаборатория с самым современным оборудованием, мы смонтировали за неделю, и полностью здесь будет сделан весь комплекс анализов, а если что-то нужно будет дополнительно, то это сделают в стационарной лаборатории первой Красногорской больницы, также мы перевозим [сюда] свои стойки бронхоскопические", - сказал Соболев.

Он подчеркнул, что если у пациентов стационара возникнет осложнение, то они из палаты в течение нескольких десятков секунд будут направлены в реанимационные и палаты интенсивной терапии, где им будет оказана квалифицированная медицинская помощь. "Мы планируем, что в госпиталь будут поступать, в основном, пациенты с легким течением болезни или средней тяжести. Реанимация в этом стационаре была организована, в том числе, чтобы в области были койки, которые можно всегда использовать при необходимости, это такая наша подушка безопасности областного здравоохранения", - сказал Соболев.

По словам главврача, в стационар будут госпитализированы жители Подмосковья, или те, которые находятся в Московской области по тем или иным причинам. Любым жителям России, которые оказались на территории Подмосковья, будет оказана медицинская помощь.

"На сегодня мы будем принимать пациентов, которые лечились в других стационарах, они были стабильные, и мы их будем долечивать. Но мы можем брать и пациентов средней тяжести, потому что у нас есть кислород у каждой койки и у нас есть реанимация на случай ухудшения состояния пациентов. Чуть позже, если будет такая необходимость, то мы будем принимать напрямую пациентов со скорой помощи", - сказал Соболев.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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