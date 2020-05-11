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Более 1,2 тыс. человек задержали в Москве и области за нарушение режима самоизоляции в мае

Во время праздников сотрудники Росгвардии также провели свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданами и выписали 6,5 тыс. уведомлений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек были задержаны в столичном регионе за нарушение режима самоизоляции в период майских праздников, также были выписаны 6,5 тыс. уведомлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

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"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы в столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданами, выписано 6,5 тыс. уведомлений и задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Также в Росгвардии отметили, что в период майских праздников для обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами задействованы подразделения столичного главка Росгвардии и соединения Центрального округа Росгвардии, в том числе привлечены беспилотные комплексы видеонаблюдения и вертолет.

"С их помощью ведется мониторинг обстановки в городе, особое внимание уделяется лесопарковым зонам. С открытием навигации к патрулированию акватории реки Москва и Химкинского водохранилища приступили экипажи катеров столичного ОМОН на транспорте и соединения Центрального округа Росгвардии", - сказали в ведомстве, отметив, что экипажи также оказывают содействие пешим патрулям Росгвардии при проведении профилактической работы с гражданами в период режима повышенной готовности.

 

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