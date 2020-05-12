Парк "Остров Мечты" подарит билеты врачам Москвы и области, борющимся с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Столичный тематический парк "Остров мечты" предоставит бесплатные билеты для медицинских работников Московского региона, которые задействованы в лечении коронавирусных больных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Парк развлечений "Остров Мечты" запустил масштабную социальную акцию в поддержку медицинских работников Москвы и Подмосковья, сражающихся с коронавирусом. После окончания пандемии они смогут бесплатно посетить парк и отдохнуть там вместе со своими семьями", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в лечебные учреждения, которые работают с больными коронавирусом, будут переданы промокоды на бесплатные билеты. До конца 2020 года врачи и медицинские работники смогут активировать их на официальном сайте парка после того, как он возобновит свою работу. Каждый медик сможет получить до трех промокодов.

"В этот тяжелый период врачи вынуждены не только работать в постоянном режиме, но зачастую и проживать вне дома. Запуская социальную акцию, "Остров Мечты" не только благодарит врачей за их подвиг, но и возвращает им радость общения с собственными семьями. Когда вирус будет побежден, и медицинские работники наконец-то смогут отдохнуть, парк предоставит им возможность провести время с самыми близкими, зарядиться положительными эмоциями на аттракционах и шоу вместе со своими детьми, пообщаться с персонажами мультфильмов и сказок", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что парк продолжает предпринимать все рекомендованные меры для профилактики распространения коронавируса: объект сейчас закрыт, тем не менее, в нем регулярно проводится глобальная дезинфекция, сотрудники парка находятся на самоизоляции.