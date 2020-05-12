Москва представила инвесторам три исторических здания по льготной программе аренды

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на аукцион для аренды по программе "Один рубль за один квадратный метр" три исторических здания: усадьбу 1880 года недалеко от Крутицкого подворья, здание Басманной полицейской части, а также часть первого в России конного завода. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Победители торгов смогут арендовать здания по льготной ставке один рубль за один квадратный метр [сроком] на 49 лет после того, как восстановят историческую недвижимость. На реставрацию инвесторам отводится до пяти лет, но в среднем на льготную ставку они переходят уже за три года", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Владимира Ефимова.

Он отметил, что за семь лет бизнес арендовал на таких условиях 70 зданий, 27 из которых - объекты культурного наследия.

В сообщении уточняется, что общая площадь лотов превышает 1,8 тыс. кв. м. Стоимость за один квадратный метр на старте варьируется от 12,1 тыс. до 35,7 тыс. рублей. Как сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, работы по объектам культурного наследия будут осуществляться под контролем ведомства по согласованной документации.

На территории бывшего конного завода инвесторам предложат восстановить проездную башню с гауптвахтой. До сегодняшних дней сохранились три корпуса конюшен и бывшие ворота с аркой, которые строились в 1770-х годах. В ХIX веке здание ворот было перестроено для гауптвахты.