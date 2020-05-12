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В Москве заявки бизнеса на получение городских субсидий начали принимать онлайн

Заявку также по-прежнему можно подать в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заявки бизнеса на получение городских субсидий начали принимать на портале проект ГБУ "Малый бизнес Москвы": предпринимателям нужно загрузить требуемый пакет документов на сайт и заверить их с помощью квалифицированной электронной подписи. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку оборудования для малых и средних предприятий, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков", - приводятся на портале слова заместителя мэра города Натальи Сергуниной.

Чтобы оставить заявку на mbm.mos.ru необходимо выбрать интересующую субсидию, изучить условия подачи, подготовить пакет документов и загрузить их на сайт. В процессе загрузки система предлагает заверить документы с помощью квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, заявку по-прежнему можно подать в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Сейчас департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, по данным его пресс-службы, предоставляет 12 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

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