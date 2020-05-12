Сеть кинотеатров "Москино" проведет онлайн-лекции об архитектуре

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" проведет для горожан бесплатные онлайн-лекции из цикла "Архитектура в кино". Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Прямые трансляции лекций пройдут на странице "Москино" в социальной сети Facebook, а также на сайте организации. Там же можно будет ознакомиться с их расписанием.

"Лекции посвящены кинематографу разных стран и эпох. Можно будет узнать о значении архитектуры в известных советских и российских фильмах, в европейских картинах 1920-х и американском кино 70-80-х", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Всего запланированы четыре онлайн-встречи, они состоятся 13,15, 20 и 22 мая. Предварительная регистрация не требуется, а вот фильмы рекомендуют посмотреть заранее.

"Москино"- учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно организация проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, а также курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входит 13 кинотеатров.