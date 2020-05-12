В московском метро появился поезд "в медицинской маске"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Поезд, на головном вагоне которого изображена медицинская маска, запустили во вторник на Кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"С 12 мая в масках ходят не только наши пассажиры, но и целые поезда. Вдохновляйтесь нашим поездом и не забывайте надевать маску и перчатки, выходя из дома. Поезд можно встретить на Кольцевой линии", - говорится в сообщении.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.