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Пандемия коронавируса нового типа

В московском метро появился поезд "в медицинской маске"

Он ходит на Кольцевой линии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Поезд, на головном вагоне которого изображена медицинская маска, запустили во вторник на Кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"С 12 мая в масках ходят не только наши пассажиры, но и целые поезда. Вдохновляйтесь нашим поездом и не забывайте надевать маску и перчатки, выходя из дома. Поезд можно встретить на Кольцевой линии", - говорится в сообщении.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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