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Обновлено 

Камеры смогут фиксировать нарушающих масочный режим в Москве

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что оформить протокол за нарушение режима на физическое лицо можно только очно

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Отсутствие масок и перчаток у граждан может быть зафиксировано с помощью камер на предприятиях, в магазинах или в общественном транспорте, но оформить протокол за нарушение режима на физическое лицо можно только очно, сообщил ТАСС во вторник начальник Главконтроля Евгений Данчиков. При этом данные с камер видеонаблюдения будут использованы для фиксации нарушений в отношении юридических лиц.

"С помощью камер в транспорте может быть зафиксировано, что водитель без масок и перчаток, тогда транспортная компания может быть оштрафована. В отношении пассажиров, то есть физических лиц, а не юридического лица, протоколы о нарушении режима самоизоляции можно составить только очно. Также, например, с помощью камер в метро можно посмотреть, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим, и оперативно направить на места для проверки сотрудников полиции или контролеров. Также с помощью камер возможно выявление правонарушений на действующих предприятиях", - сказал Данчиков.

Ранее он сообщил ТАСС, что штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами. С 12 мая в транспорте столицы обязательным стало ношение масок и перчаток.

В новость были внесены изменения (10:19 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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