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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

Скорость ветра может достигать до 21 м/с

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 мск до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 21 м/с", - сказали в ведомстве.

В МЧС попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции. Также в грозу нельзя рыбачить и купаться.

Теги
Россия
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В Москве горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, усиление ветра с порывами до 21 м/с
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