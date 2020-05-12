МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 мск до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 21 м/с", - сказали в ведомстве.

В МЧС попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции. Также в грозу нельзя рыбачить и купаться.