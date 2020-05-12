В Москве на майских праздниках выявили 44 случая установки мангалов в неположенных местах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Москве выявили в течение майских праздников 44 случая, когда мангалы устанавливались вне разрешенных мест. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе главка.

"В период с 1 по 11 мая сотрудниками надзорных органов Главного управления МЧС России по Москве проведено более 1,5 тыс. профилактических патрулирований и порядка 4 тыс. инструктажей. В ходе обходов оперативными группами было пресечено 44 случая использования мангалов и открытого огня вне специально обустроенных площадок", - сказали в ведомстве.

При этом было составлено 10 протоколов об административных нарушениях и вынесено 21 предостережение о недопустимости нарушений. В патрулированиях участвовали 35 мобильных оперативных групп общей численностью 165 человек. "Благодаря планомерной профилактической работе всех органов исполнительной власти удалось сократить количество пожаров на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в ГУ МЧС.