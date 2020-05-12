Мосгорсуд 20 мая рассмотрит иск, оспаривающий указ о самоизоляции прибывших из-за рубежа

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит иск гражданина, в котором он оспаривает указ о самоизоляции граждан, прибывших из списка стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, 20 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По итогам досудебной подготовки рассмотрение иска назначено на 20 мая", - сказали в суде.

Истец Дмитрий Ерохин просит признать недействующим п. 3 указа мэра Москвы от 5 марта № 12-УМ. Пункт 3 указа мэра гласит, что граждане, прибывшие из КНР, республик Кореи, Франции и Италии, Исламской Республики Иран, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).