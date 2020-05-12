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В Москве горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, усиление ветра с порывами до 21 м/с

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и возможной грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, усиление ветра с порывами до 21 м/с.

"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев, рекламных конструкций, повреждения кровли зданий, дорожных знаков и указателей.

Бирюков призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее. "Если придется выйти из дома, то при таком сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили" - подчеркнул заместитель мэра.

Он напомнил, что управляя машиной во время грозы, водителям также нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Гроза резко ухудшает видимость на дороге, а вспышки молнии могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

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