В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

В Москве и Подмосковье действует ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В частности, с 22 апреля для поездок на автомобиле необходимо иметь цифровой пропуск с указанным номером автомобиля.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Система, позволяющая в режиме реального времени выявлять на дорогах автомобили без пропусков и оповещать об этом посты ГИБДД, начала работу в Москве. Об этом сообщили во вторник в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"В Москве заработала автоматическая система, позволяющая в режиме реального времени выявлять на дороге автомобили, которые движутся без пропусков, и сообщает об этом на ближайшие посты ГИБДД. Технология разработана ЦОДД правительства Москвы и работает на базе более 2,5 тыс. камер фото- видеофиксации", - уточнили в центре.

Как пояснил журналистам руководитель дирекции фото- видеофиксации ЦОДД Евгений Леглер, камеры сканируют автомобильный поток, считывают государственные регистрационные знаки, которые затем сверяются с базой номеров, привязанных к цифровым пропускам. "Все это происходит автоматически и в режиме реального времени. При обнаружении нарушителя данные об автомобиле передаются на ближайшие посты ДПС", - сказал он.

По словам замначальника управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Алексея Диокина, новая система позволяет существенно экономить время и ресурсы сотрудников полиции и эффективнее работать с теми, "кто игнорирует требования режима повышенной готовности". "Мы сразу видим, когда подъезжает автомобиль без пропуска, и останавливаем его. Тут же на месте мы объясняем человеку, что если он поедет дальше, то получит штраф с камеры и раздаем листовки, объясняем, где и как оформить пропуск. Новая система нам также позволяет экономить время и тех, кто не нарушает, - не останавливать тех, у кого есть пропуска", - отметил он.

За последние сутки в Москве выявили 5 392 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту их зафиксировано 121 301. Умерли 1 179 человека, вылечились и выписаны 19 642.