Мосгосстройнадзор будет следить за соблюдением санитарных норм на стройобъектах

"Помимо инженерно-административной инспекции, я считаю, необходимо наделить строительный надзор (комитет государственного строительного надзора Москвы - прим. ТАСС) еще и функциями по контролю санитарного состояния объектов, выполнению тех требований, которые предъявляются к стройкам с точки зрения безопасности людей во время пандемии. Подготовьте поправки в указ, я его подпишу", - сказал Собянин, обратившись к своему заместителю Андрею Бочкареву.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дополнительные полномочия по контролю соблюдения санитарных норм на объектах строительства в Москве дополнительно получит Мосгосстройнадзор во время пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил журналистам во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

Как доложил мэру Бочкарев, со вторника помимо стройработ на метро возобновлены работы по строительству объектов по всей столице, это несколько сотен строительных площадок. По его словам, производственные работы в Москве организованы таким образом, что строители соблюдают социальную дистанцию, "чтобы снизить влияние эпидемии на работающих".

"Главная задача на этом этапе - это отработка всех технологий, связанных с обеспечением санитарных норм и безопасности здоровья работающих на объектах. В первую очередь, это касается организации в общежитиях для персонала, в транспорте, которые доставляет персонал с более разреженном положением внутри, необходимые работы по дезинфекции транспортных средств. На каждой площадке будет контроль температуры, соблюдение ношения средств защиты", - сказал Бочкарев.

Кроме того, на строительных площадках ежедневно проводится контроль состояния здоровья строителей и инженеров. Как добавил заммэра, каждую неделю будет осуществляться контроль соблюдения саннорм на каждом объекте, в том числе органами строительного надзора.