Пассажиропоток в метро Москвы увеличился на 70 тыс. человек по сравнению с прошлой неделей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Жители Москвы, по данным на утро 12 мая, совершили на 70 тыс. поездок в метро больше, чем в прошлую среду. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Отмечается, что при этом пассажиропоток в метро утром во вторник был на 78% ниже, чем 12 мая прошлого года. Что касается наземного транспорта, то в нем утром во вторник жители совершили на 30 тыс. поездок больше, чем 6 мая, а в такси - на 7 тыс. поездок больше. В пригородных электричках число пассажиров по сравнению с прошлой средой не изменилось. На улицах столицы стало на 180 тыс. машин больше, загруженность дорог при этом, по данным "Яндекса", составляет два балла, что на один балл больше, чем 6 мая.

Промышленные предприятия и стройки столицы во вторник возобновили работу, которая была остановлена ранее в связи с ограничениями, принятыми в Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, на работу в связи с этим решением вернутся 500 тыс. человек.