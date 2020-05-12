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Москвичи внесут предложения по улучшению работы электронных услуг в сфере ЖКХ

С 25 по 31 мая горожане смогут предложить собственную идею по расширению и развитию услуг и сервисов в сфере ЖКХ на платформе crowd.mos.ru

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Участники второго этапа краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы" разработают идеи по развитию платформы mos.ru в сфере ЖКХ. С 25 по 31 мая москвичи смогут внести предложения об улучшении работы единого личного кабинета на портале мэрии, сообщила во вторник пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

"С начала 2020 года жители обращались к услугам ЖКХ более 19 млн раз. Москвичи уже несколько лет решают многие проблемы, связанные с услугами жилищно-коммунального хозяйства, с помощью электронных проектов столицы. С 25 по 31 мая они смогут предложить собственную идею по расширению и развитию услуг и сервисов в данной сфере на платформе crowd.mos.ru", - приводит пресс-служба слова руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Масштабный краудсорсинг-проект "Московские электронные услуги и сервисы", рассчитанный на год, затронет все сферы развития электронных услуг и сервисов. Он включает в себя несколько этапов, каждый из которых посвящен предоставлению электронных услуг и сервисов в определенной отрасли. В столице уже сложилась полноценная цифровая система взаимодействия жителей и города, благодаря которой москвичи могут не только получать востребованные коммунальные услуги в электронном виде, но и давать обратную связь об их функционале.

"С помощью компьютера и смартфона можно легко оплачивать счета, а также следить за порядком в своем доме и дворе. С каждым годом перечень электронных услуг расширяется. Развитие онлайн-сферы ЖКХ - одно из приоритетных направлений нашей работы, которую невозможно сделать качественно без обратной связи от москвичей", - цитирует пресс-служба главу департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александра Соловьева.

Власти Москвы запустили платформу crowd.mos.ru в 2014 году. За время ее работы около 215 тыс. москвичей присоединились к 23 проектам и предложили более 104 тыс. идей, из которых примерно 4 тыс. эксперты отобрали для дальнейшей реализации. Узнать подробнее о выполненных проектах можно в специальном разделе на сайте краудсорсинг-платформы правительства Москвы.

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