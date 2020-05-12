Пушкинский музей и "Изоизоляция" организовали фотоконкурс

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина совместно с группой "Изоизоляция" организовал конкурс. Фотография победителя появится на фасаде музея, сообщили ТАСС в пресс-службе ГМИИ во вторник.

"Изоизоляция" - группа в Facebook, созданная в конце марта. Ее участники предлагают свои версии произведений искусства, сделанные из подручных средств. Важным условием является создание работы именно во время самоизоляции. Группа насчитывает почти 600 тыс. участников.

"С 12 по 16 мая Пушкинский музей с "Изоизоляцией" запустили совместный челлендж. Для участия нужно выбрать произведение из коллекции музея, повторить его и выложить фото в группу", - рассказали в пресс-службе. Главный победитель будет выбран экспертами музея, фотография его произведения появится на фасаде главного здания.

Также 140 первых участников получат в подарок приглашение на онлайн-экскурсию по музею. Всего будет три номинации: "Выбор музея", "Выбор редакции" и "Чемпион по лайкам". В каждой номинации будет три победителя. Им подарят каталоги выставок музея.