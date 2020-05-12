Власти Москвы опровергли информацию о сокращениях в учреждениях культуры

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичных учреждений культуры сохранили рабочие места во время режима повышенной готовности и самоизоляции в городе. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Все учреждения культуры столицы также закрыты, отменены любые массовые мероприятия.