Власти Москвы опровергли информацию о сокращениях в учреждениях культуры

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичных учреждений культуры сохранили рабочие места во время режима повышенной готовности и самоизоляции в городе. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Все учреждения культуры столицы также закрыты, отменены любые массовые мероприятия.
"В учреждения департамента культуры работает 34,5 тыс. человек, из них 12 тыс. абсолютно защищены нашим бюджетом, зарплата которых не привязана к внебюджетным доходам <…> В апреле выплачена зарплата всем работникам, средств хватило. Мы будем изыскивать ресурсы, чтобы выпадающие доходы не повлияли на уровень благосостояния каждого рядового работника. Сокращения? Нет, конечно", - сказал Кибовский.
Он добавил, что бюджет департамента культуры в 2020 году составил 76,5 млрд рублей. "Мы сделали такой задел бюджета, который позволяет очень стабильно себя чувствовать, даже несмотря на эти сложные обстоятельства. Если мы возьмем с точки зрения приоритета наш кадровый потенциал, заработные платы работников, то могу вам сказать, что <…> [это] в прошлом году 78 тыс. рублей (средняя зарплата сотрудников культуры в Москве - прим. ТАСС)", - сказал руководитель департамента.