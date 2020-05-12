Онлайн-экскурсии и лекции в парках Москвы могут сохранить после пандемии коронавируса

"Кто бы мог подумать, что наши парки окажутся в числе передовых по количеству контента, причем, востребованного. С 28 марта по 7 мая онлайн-мероприятия, которые делают наши парки, посмотрели 1,1 млн человек <...> Есть некоторые форматы, которые способны помогать аудитории участвовать в нормальной жизни, не выходя за пределы квартиры. Такие форматы, я думаю, могут быть продолжены и дальше", - сказал Кибовский.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 1 млн человек посмотрели онлайн-контент, созданный московскими парками в период пандемии коронавируса. В связи с успешностью у аудитории, такой формат может быть сохранен и после снятия ограничительных мер, сообщил во вторник в эфире радио " Комсомольская правда " руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он уточнил, что видеоэкскурсии столичных парков посмотрели 278,8 тыс. человек, онлайн-лекции - 127 тыс., дистанционные занятия и спортивные тренировки - 162,5 тыс. человек.

По словам руководителя ведомства, некоторые форматы работы культурных учреждений уйдут вместе со снятием ограничений в городе. В частности, речь идет о занятиях в школах искусств. Процесс обучения художественным дисциплинам требует личного присутствия, считает он, особенно, если говорить об изобразительном искусстве, музыке, хореографии.

"Никогда не было разработок по художественному преподаванию на удалении, тем не менее, такой процесс был подхвачен, спасибо коллегам. Мы постоянно мониторим аудиторию, 84% родителей это одобрили, но это вынужденная мера, никто никогда не заменит индивидуальную работу с ребенком, которую ведут педагоги. Я не предполагаю, что практика будет в дальнейшем распространена", - пояснил Кибовский.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение, очные занятия были отменены с 21 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.