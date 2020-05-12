{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Получить цифровой пропуск в Москве снова можно по СМС

Для получения пропуска необходимо отправить сообщение на короткий номер 7377

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Оформить цифровой пропуск на передвижение по Москве снова стало возможным посредством СМС на короткий номер 7377. Об этом сообщается во вторник в опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы указе столичного мэра.

На эту тему
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 - для граждан РФ при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина РФ", - говорится в документе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лишь треть москвичей с аннулированными рабочими пропусками решили подтвердить данные
Для подтверждения данных при аннулировании пропуска необходимо предоставить паспортные данные, ИНН компании и приложить скан документа, подтверждающего трудоустройство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС