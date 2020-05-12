Получить цифровой пропуск в Москве снова можно по СМС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Оформить цифровой пропуск на передвижение по Москве снова стало возможным посредством СМС на короткий номер 7377. Об этом сообщается во вторник в опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы указе столичного мэра.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 - для граждан РФ при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина РФ", - говорится в документе.