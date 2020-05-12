Лишь треть москвичей с аннулированными рабочими пропусками решили подтвердить данные

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Только треть жителей Москвы, у которых был аннулирован цифровой пропуск для рабочих поездок по городу, обратились в праздничные дни за подтверждением своих данных для оформления нового пропуска. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"За праздничный период с 8 по 11 мая только треть граждан с аннулироваными рабочими пропусками направила заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. Остальные две трети - это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов", - сказал он.
По словам Фурсина, получить пропуск можно онлайн на портале nedoma.mos.ru и по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. В случае аннулирования пропуска работники - физические лица - могут зайти на сайт i.moscow для проверки причин такого решения. На платформе потребуется ввести паспортные данные, ИНН компании и приложить скан документа, подтверждающего трудоустройство, например, трудовой договор.
"После проверки система направит ответ на электронную почту заявителя, и он сможет оформить новый пропуск обычным способом - через портал nedoma.mos.ru", - уточнил Фурсин.