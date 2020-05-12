Лишь треть москвичей с аннулированными рабочими пропусками решили подтвердить данные

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Только треть жителей Москвы, у которых был аннулирован цифровой пропуск для рабочих поездок по городу, обратились в праздничные дни за подтверждением своих данных для оформления нового пропуска. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"За праздничный период с 8 по 11 мая только треть граждан с аннулироваными рабочими пропусками направила заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. Остальные две трети - это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов", - сказал он.