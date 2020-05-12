Власти опровергли сообщения СМИ о завышении цен на маски в метро Москвы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Информация о завышении цен на маски и перчатки, которые реализуются московским метрополитеном, не соответствует действительности. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее "Русская служба Би-би-си" сообщила, что торговая наценка на маски в столичном метрополитене составляет 1800%, на перчатки - 450%. Столичный метрополитен якобы приобрел средства индивидуальной защиты оптом по 1,64 рубля за одну маску и по 4,37 рубля за одну пару перчаток.

"Сегодня Би-би-си опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной. Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки", - сообщается в публикации.

Там уточняется, что ГУП "Мосгортранс" и ГУП "Московский метрополитен" уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами, а именно: ИП Любавина С. М., ООО "Альфатрейд", ИП Давыдова И. А., ИП Попов С. Д., ООО "ИТС партнер".

В Telegram-канале пресс-службы городского департамента транспорта иакже сообщили, что закупочная стоимость одной маски для продажи в столичном метро составляет от 21 рубля до 23 рублей.

"Сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае - 2 юаня (21-23 рубля) без учета расходов на логистику. Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки - от 20 до 43 рублей за пару", - сообщается в публикации.

11 мая сообщалось, что 966 точек по продаже масок и перчаток заработали в столичном метро. Теперь приобрести средства защиты можно на всех станциях подземки: в кассах, торговых павильонах и вендинговых аппаратах. Цена в метро единая - 30 рублей маска, 20 рублей - перчатки, 50 рублей - набор.

"Сейчас очень сложно купить все, что связано с пандемией: средства защиты, антисептики и оборудование. И оптом, и в розницу. Но несмотря на это, мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить максимальную безопасность и нашим пассажирам, и нашим сотрудникам", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.

С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. руб. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.

В новость внесены изменения (20:04 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.