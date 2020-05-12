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МЧС предупредило о резком похолодании в Москве

Температура воздуха понизится вечером 12 мая на 10 градусов
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Резкое похолодание ожидается в Москве вечером вторника, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"С 22:00 в Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более", - сказали в ведомстве.

Ранее ведомство распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Московском регионе. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.

В МЧС попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции.

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Россия
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