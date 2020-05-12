Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице в Коммунарке через подрядную организацию, получат денежные выплаты в ближайшее время. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее "Открытые медиа" сообщили, что около 100 сотрудников больницы в Коммунарке, где лечат людей с коронавирусом, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.

"Со своей стороны больница в Коммунарке приложит необходимые усилия, чтобы выплаты сотрудникам подрядной организации были доведены до работников в кратчайшие сроки. В течение 2-3 дней работы будут завершены, и трансфер от департамента этой подрядной организации будет совершен. Обращаем внимание, что выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудников в больнице. Отмечаем, что все штатные сотрудники больницы в Коммунарке уже получили городские и федеральные выплаты по апрель включительно", - говорится в публикации.

Как пояснили в департаменте, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в корпусах, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Для выполнения этих условий в настоящее время завершаются юридические процедуры оформления договорных обязательств с компанией-подрядчиком, запланирован трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам.

Как отметили в департаменте, по ситуации с сотрудниками компании "Арни" комментарий был размещен сначала на странице главного врача медицинского комплекса в Коммунарке Дениса Проценко, а 27 апреля - на официальной странице департамента здравоохранения Москвы.

11 мая Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом. Глава государства напомнил, что еще 8 апреля он предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом (размер такой надбавки составил 25-80 тыс. рублей в месяц). Однако, добавил Путин, по его данным, на 9 мая эти выплаты осуществлены только в 56 субъектах РФ, на руки их получили 56 тыс. человек.

В новость внесены изменения (20:46 мск) - добавлены подробности во втором и после третьего абзаца.