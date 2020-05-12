Все корпуса госпиталя в парке "Патриот" планируют ввести в эксплуатацию в середине мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом развернут во временном госпитале, который расположили в парке "Патриот". Стационар уже начал свою работу, а функционировать в полном объеме начнет к середине мая, сообщается во вторник в Instagram-аккаунте пресс-службы правительства Подмосковья.

Как добавляется в публикации, стационар создан на базе четырех главных павильонов конгрессно-выставочного центра (КВЦ). Три из них, вместимостью по 400 коек, предназначены для пациентов, которые уже выздоравливают, но еще должны находиться под наблюдением врачей. Это сделано для того, чтобы высвободить коечный фонд в других лечебных учреждениях для пациентов, у которых болезнь протекает в сложной форме.

"Инфекционный госпиталь в парке "Патриот" сможет принять более 1,4 тыс. пациентов с COVID-19. Стационар разворачивается в Одинцовском городском округе по инициативе губернатора Андрея Воробьева при поддержке Минобороны. С 7 мая госпиталь уже начал свою работу - введен первый блок; к середине месяца центр будет функционировать в полном объеме", - говорится в публикации.

Также пресс-служба регионального правительства сообщила, что в одном из павильонов КВЦ будут лечиться больные в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Для них предусмотрено 220 коек с подведенным кислородом и аппаратами ИВЛ. Павильоны полностью оборудованы, обеспечены необходимыми лекарствами и техникой.

"Общая площадь госпиталя - 47 тыс. кв. м. В обычное время строительство заняло бы до полугода. У нас задача - сделать за две недели. Работа ведется круглосуточно: на объекте днем работает 370 человек, ночью - 150", - сказал руководитель проекта, главный инженер-инспектор главного управления обустройства войск Эльмир Ишмаков, чьи слова приводятся в публикации.

О персонале

"Минобороны направляет нам 630 человек - врачей, средний и младший медперсонал. Среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой. Мы тоже активно набираем медработников", - сказал руководитель инфекционного центра "Патриот", замглавврача Одинцовской горбольницы Дмитрий Айзиков, чьи слова приводит пресс-служба.

В сообщении добавляется, что во временном госпитале завершают формирование персонала. Медработникам стационара предоставляется бесплатное проживание в гостиницах Одинцовского городского округа, трехразовое питание, трансфер к месту работы и обратно.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.