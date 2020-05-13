На шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие в жилом доме

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Обрушение одного из перекрытий произошло в жилом доме на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, в результате часть жильцов подъезда этого дома оказались заблокированными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. В результате лестничные марши сильно засыпаны обломками конструкций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из дома эвакуировали несколько сотен людей.

"Из жилого дома эвакуированы несколько сотен человек, среди них есть инвалиды и дети. По предварительным данным, сейчас людей в здании нет. В результате обрушения повреждены водопроводные трубы дома и вода заливает подъезд", - сообщил собеседник агентства. Источник добавил, что дом газифицирован.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

На место происшествия прибывают наряды ГИБДД для перекрытия движения на близлежащих улицах, отметил источник.

В новость внесены изменения (06:19 мск) - после третьего абзаца добавлены подробности.