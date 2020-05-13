Снос киноцентра "Соловей" в Москве завершат в июне

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Работы по сносу киноцентра "Соловей" на Красной Пресне завершат в июне, сообщил ТАСС в среду гендиректор АО "Специализированный застройщик "Киноцентр" Олег Сонин.

Во вторник стройки столицы возобновили работу, которая была остановлена ранее в связи с ограничениями, принятыми в Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Власти столицы разрешили работу строек только при соблюдении всех установленных норм санитарно-эпидемиологического контроля.

"Работы по сносу заканчиваем, [они] выполнены на 80%. Возвращаемся к работе, и после возобновления работ понадобится еще порядка трех недель на завершение сноса", - сказал Сонин.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагались 24 зала. Это был один из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы, он проработал 30 лет и стал одним из главных мест в Москве для показа авторского кино. В октябре 2018 года собственник здания - АО "Киноцентр" (с марта 2020 года - АО "Специализированный застройщик "Киноцентр") - получил разрешение на строительство гостиницы на месте киноцентра. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса киноцентра.

28 ноября бенефициар киноцентра Вадим Меркин впервые публично заявил, что изначально приобрел здание для его последующего сноса, так как оно не соответствует требованиям пожарной безопасности и провоцирует риски повторения трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, произошедшей 25 марта 2018 года. При этом он планирует возвести на его месте новое строение, в котором будут также расположены кинозалы.

Последний киносеанс состоялся в воскресенье вечером, 1 декабря. Жители и гости столицы посмотрели картину Чарли Чаплина "Великий диктатор" - фильм, который был показан на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года. Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались 4 декабря прошлого года.