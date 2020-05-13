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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач больницы им. Филатова: маска поможет жителям Москвы меньше прикасаться к лицу

С 12 мая в столице все граждане обязаны в общественном транспорте и магазинах носить маски и перчатки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ношение маски и пары перчаток в общественных местах обеспечат защиту жителей Москвы от коронавирусной инфекции, а также помогут им меньше касаться своих лиц, сообщил ТАСС в среду главный врач ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко.

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12 мая в Москве по указу мэра столицы Сергея Собянина начал действовать масочный и перчаточный режим, согласно которому все граждане обязаны в общественном транспорте и на объектах торговли носить средства индивидуальной защиты. При этом необходимо ношение и маски, и пары перчаток одновременно.

"Перчатки и маски являются защитным барьером не только для вируса, передающегося воздушно-капельным путем, но и прекрасно отсекают возможность физического контакта с лицом. Я полностью поддерживаю ношение этих средств защиты. Это забота не только о собственном здоровье, но и ответственное отношение к окружающим, а также возможность максимально снизить риски, чтобы избежать последствий для здоровья, а возможно и жизни", - сказал Вечорко.

Главврач уточнил, что детям также необходимо в магазине и общественном транспорте находиться в маске и перчатках - тканевых или нитриловых. Вечорко подчеркнул, что до 31 мая включительно в Москве сохраняются временные ограничительные меры, и без неотложной необходимости не стоит выводить детей на улицу и в многолюдные места.

"Учитывая то, что вирус <...> является высококонтагиозным, а мировой опыт динамики заражения показывает интенсивный рост, ношение в общественных местах перчаток и маски признано эффективным методом, препятствующим распространению болезни. Ведь у многих, кто передвигается на общественном транспорте, ходит в магазин или аптеку, вирусное заболевание протекает бессимптомно. А это значит, что они могут заразить окружающих, не подозревая об этом", - пояснил Вечорко.

Как долго носить маску

"Медицинская маска является одноразовым средством индивидуальной защиты. Поэтому после двух часов непрерывного ношения маски ее следует утилизировать. Также это следует сделать при снятии маски с лица, так как повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую", - рассказал главврач.

Вечорко также отметил, что перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. По его словам, перчатки должны плотно прилегать к рукам. Время носки одноразовых перчаток - не более двух часов, тканевые можно носить весь день.

"Маски носить нужно всем в общественных местах. Доказана эффективность только у одноразовых медицинских масок с условием их смены каждые два часа или чаще, если она увлажнена. Именно они являются самым эффективным средством защиты после профессиональных респираторов. Гигиенические маски из ткани - это текстильная продукция, их защитные свойства не доказаны и не сертифицированы. От вирусов они не спасают, а при условии неправильной эксплуатации и дезинфекции могут даже навредить", - добавил Вечорко.

Главврач уточнил, что многоразовые маски нужно стирать с моющим средством, а потом обрабатывать паром до полного высыхания.

Перчатки одноразовые и тканевые

"Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выбросить. Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов. Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами", - сказал Вечорко.

Он подчеркнул, что одноразовые перчатки, как и одноразовые маски, нужно менять каждые два часа или чаще по мере их загрязнения. Главврач добавил, что не нужно забывать про дезинфекцию рук кожными антисептиками, которые должны использоваться до надевания и после снятия одноразовых перчаток.

Департамент здравоохранения Москвы настоятельно рекомендует при первых же симптомах гриппа или ОРВИ оставаться дома и немедленно вызывать врача, не заниматься самолечением, потому что под симптомами ОРВИ может скрываться коронавирусная инфекция.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.

С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.

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