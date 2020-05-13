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75-летие Победы

Крюково присвоили звание "Район воинской доблести города Москвы"

В 1941 году советские солдаты освободили деревню, сломив наступление пехотных и танковых соединений вермахта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Крюково получило звание "Район воинской доблести города Москвы" в честь празднования 75-летия Великой Победы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в среду на портале правительства Москвы.

"Присвоение Крюкову почетного звания "Район воинской доблести города Москвы" в преддверии празднования 75-летия Великой Победы - очень важное событие для столицы. Несмотря на большие потери, бойцы Красной армии в декабре 1941 года сумели полностью освободить станцию Крюково от вражеских войск и не допустить их к Москве. Теперь официальное почетное звание района будет всегда напоминать об их подвиге", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

С инициативой присвоения этого звания выступил Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны. Ее поддержали в Московском городском совете ветеранов, региональном отделении Общероссийского народного фронта в Москве и правительстве Москвы. Присвоение отдельным районам почетных званий, связанных с проходившими на их территории боевыми действиями, до этого в городе не практиковалось.

Деревня Крюково была включена в состав Зеленограда и столицы намного позже окончания войны. В 1941 году здесь проходили тяжелые бои. В начале декабря того же года советские солдаты освободили деревню, сломив наступление пехотных и танковых соединений вермахта. В память об этом на месте боев установили мемориал "Штыки".

Теги
Россия75-летие Победы
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