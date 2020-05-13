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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки в больницу в Коммунарке поступили 22 пациента

Еще 40 человек поступили в ИКБ-2

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Порядка 317 человек на сегодня состоят на лечении в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве, 22 из них поступили за прошедшие сутки. Это следует из данных инфографики, которую разместил в Facebook в среду главный врач медучреждения Денис Проценко.

"Состоит [на лечении] 317 человек, из них: 104 - средней тяжести, 187 - тяжелые и 22 - крайне тяжелые. За сутки поступили еще 22 человека", - говорится в сообщении.

У всех 317 пациентов, находящихся в стационаре, диагноз - "внебольничная пневмония", коронавирус подтвержден у 192 человек. Статистика за 12 мая показывает тенденцию к снижению, когда на лечении всего было 335 пациента, с диагнозом "внебольничная пневмония" - 327 человек, а вызываемая коронавирусом болезнь была подтвержден у 204 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключена половина пациентов.

В инфекционной клинической больнице №2 Департамента здравоохранения города Москвы на 13 мая находятся на лечении 620 человек, в том числе 21 в реанимации. За сутки поступило 40 человек (22 - с подтвержденным заражением), сообщила главврач Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook.

"Из 620 человек 273 пациента с подозрением на COVID-19. Подтвержденных - 204 случая, из которых 44 беременных, рожениц и родильниц, восемь человек в хирургическом отделении, 11 пациентов в реанимации (на аппарате искусственной вентиляции легких - пять)", - говорится в сообщении. За сутки выписаны 82 человека, из них 30 с выздоровлением от коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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