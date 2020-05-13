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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще 1 864 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве

Общее число выздоровевших достигло 21 506 человек

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 864 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506" - сообщила вице-мэр.

Она добавила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (9:56 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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