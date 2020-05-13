Более 150 участниц программы "Мама работает" обратились к услугам онлайн-нянь с апреля

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Услуги профессиональных нянь можно получить в столичном центре занятости "Моя карьера". С 30 марта более 150 участниц программы "Мама работает" уже обратились за помощью к онлайн-няням центра и сервиса "Бабушка на час", сообщается в среду на портале мэрии.

"С 30 марта виртуальные помощницы провели с детьми свыше 200 часов. Все няни прошли обучение по программе "Няня - помощница мамы" и "Бабушка и дедушка на час" от сервиса "Бабушка на час" и центра "Моя карьера". Услуга для мам бесплатна", - говорится в сообщении.

Для работы няни используют программы WhatsApp, Zoom, Skype. Требования родителей к занятиям с детьми обычные: почитать, порисовать, попеть, полепить, поучить буквы, поиграть в дочки-матери, помочь сделать домашнее задание.

Как сообщила основатель сервиса "Бабушка на час" Наталья Линькова, слова которой приводятся в сообщении, обучение проходит дистанционно в формате вебинаров. В них приняли участие уже более 900 человек. Специальное образование и опыт работы не требуются.

"Тренеры, врачи и психологи помогают освоить все необходимые навыки, рассказывают об этике поведения онлайн-помощника в семье, его обязанностях, обеспечении безопасности ребенка дома, возрастных особенностях детей, а также юридических аспектах работы по присмотру за ними. После теоретического курса учащиеся проходят обязательную стажировку. Но в условиях самоизоляции это невозможно. Поэтому мы придумали такой формат - онлайн-няня. Это помогает немного разгрузить мам, которым очень тяжело в нынешних условиях", - отметила она.