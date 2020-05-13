{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 150 участниц программы "Мама работает" обратились к услугам онлайн-нянь с апреля

С 30 марта виртуальные помощницы провели с детьми свыше 200 часов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Услуги профессиональных нянь можно получить в столичном центре занятости "Моя карьера". С 30 марта более 150 участниц программы "Мама работает" уже обратились за помощью к онлайн-няням центра и сервиса "Бабушка на час", сообщается в среду на портале мэрии.

"С 30 марта виртуальные помощницы провели с детьми свыше 200 часов. Все няни прошли обучение по программе "Няня - помощница мамы" и "Бабушка и дедушка на час" от сервиса "Бабушка на час" и центра "Моя карьера". Услуга для мам бесплатна", - говорится в сообщении.

Для работы няни используют программы WhatsApp, Zoom, Skype. Требования родителей к занятиям с детьми обычные: почитать, порисовать, попеть, полепить, поучить буквы, поиграть в дочки-матери, помочь сделать домашнее задание.

Как сообщила основатель сервиса "Бабушка на час" Наталья Линькова, слова которой приводятся в сообщении, обучение проходит дистанционно в формате вебинаров. В них приняли участие уже более 900 человек. Специальное образование и опыт работы не требуются.

"Тренеры, врачи и психологи помогают освоить все необходимые навыки, рассказывают об этике поведения онлайн-помощника в семье, его обязанностях, обеспечении безопасности ребенка дома, возрастных особенностях детей, а также юридических аспектах работы по присмотру за ними. После теоретического курса учащиеся проходят обязательную стажировку. Но в условиях самоизоляции это невозможно. Поэтому мы придумали такой формат - онлайн-няня. Это помогает немного разгрузить мам, которым очень тяжело в нынешних условиях", - отметила она.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Москве впервые выросло менее чем на 4% за сутки
За сутки более 1 800 пациентов выписали из столичных больниц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС