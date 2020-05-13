{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Филатовскую больницу в Москве за сутки поступили 159 человек

Всего в больнице более 870 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек проходят лечение в больнице № 15 им. Филатова в Москве. За последние сутки выписались 169 человек, поступили 159 пациентов, сообщил в среду главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего на лечении: 1 341. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии": 1 280. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 871. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 107 <...> Выбыло за сутки: 169. Поступило за сутки: 159 ", - написал он.

Вечорко добавил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 160 человек, из них с коронавирусной инфекцией - 64 пациента старше 60 лет, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 58 человека.

Как сообщает в среду оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Москве выявили 4 703 новых случая заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 126 004 случая заражения. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Штаб напоминает, что до 31 мая все жители обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Расписание движения электропоездов Киевского направления МЖД изменится в мае
Технологические окна назначены преимущественно на выходные дни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС