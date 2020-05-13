В Филатовскую больницу в Москве за сутки поступили 159 человек

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек проходят лечение в больнице № 15 им. Филатова в Москве. За последние сутки выписались 169 человек, поступили 159 пациентов, сообщил в среду главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook .

"Всего на лечении: 1 341. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии": 1 280. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 871. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 107 <...> Выбыло за сутки: 169. Поступило за сутки: 159 ", - написал он.

Вечорко добавил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 160 человек, из них с коронавирусной инфекцией - 64 пациента старше 60 лет, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 58 человека.

Как сообщает в среду оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Москве выявили 4 703 новых случая заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 126 004 случая заражения. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Штаб напоминает, что до 31 мая все жители обязаны соблюдать режим самоизоляции.