Расписание движения электропоездов Киевского направления МЖД изменится в мае

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Железнодорожники ведут реконструкцию Киевского направления МЖД для будущего МЦД-4 "Киевско-Горьковский". В связи со строительством вестибюля на станции Толстопальцево изменится расписание движения электропоездов Киевского направления МЖД в мае, сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги.

"У нескольких электричек и аэроэкспрессов в мае изменится время отправления, прибытия и количество остановок на Киевском направлении МЖД. В ночь с 16 на 17, c 22 на 23, с 23 на 24 и с 29 на 30 мая строители проведут укладку временных пролетных строений. Эти работы необходимы для строительства тоннельной части будущего вестибюля на реконструируемой станции Толстопальцево", - говорится в сообщении.

Технологические окна назначены преимущественно на выходные дни с максимальным использованием ночного времени - с 22:00 до 10:00. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В эти дни некоторые пригородные поезда, а с 22 на 23 мая и несколько аэроэкспрессов выведут из расписания, отмечает пресс-служба.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".