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Движение по проспекту Андропова в Москве восстановили после падения дерева на дорогу

Ранее сообщалось, что большая ветка дерева перегородила две полосы в сторону центра

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение по проспекту Андропова в Москве, которое было затруднено после падения дерева, восстановлено. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В 11:00 в результате падения дерева на проезжую часть проспекта Андропова было частично ограничено движение транспорта по одной полосе движения из трех. В настоящее время движение транспорта на данном участке дороги полностью восстановлено", - сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что большая ветка дерева перегородила две полосы в сторону центра. Пострадавших нет.

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Россия
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