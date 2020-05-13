Движение по проспекту Андропова в Москве восстановили после падения дерева на дорогу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение по проспекту Андропова в Москве, которое было затруднено после падения дерева, восстановлено. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В 11:00 в результате падения дерева на проезжую часть проспекта Андропова было частично ограничено движение транспорта по одной полосе движения из трех. В настоящее время движение транспорта на данном участке дороги полностью восстановлено", - сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что большая ветка дерева перегородила две полосы в сторону центра. Пострадавших нет.