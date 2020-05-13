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Полицейский отказался от взятки в 200 тыс. рублей и задержал предлагавшего ее москвича

Кроме того, у задержанного были обнаружены два полиэтиленовых свертка, в которых находились три грамма амфетамина

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полицейский задержал москвича, который пытался дать ему 200 тыс. рублей взятки после обнаружения наркотиков. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, на улице Молодогвардейской автоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль Audi. В ходе общения полицейские обратили внимание на то, что пассажир в машине заметно нервничает, затем он попытался скрыться, но был задержан. При личном досмотре в присутствии понятых у мужчины обнаружены два полиэтиленовых свертка, в которых, как было установлено, находились три грамма психотропного вещества амфетамина.

"Задержанный гражданин, находясь в патрульном автомобиле, предложил денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД за непривлечение его к ответственности. Мужчина был предупрежден, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако проигнорировал их, положил 200 тыс. рублей в карман двери машины и попытался выйти из автомобиля. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в ОМВД России по району Кунцево Москвы", - сказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждены два уголовных дела о покушение на преступление и дачу взятки и о незаконных приобретение и хранении наркотиков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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