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Более 150 тыс. москвичей приняли участие в молодежных онлайн-проектах города

Трансляции и вебинары посвящены тайм-менеджменту, построению успешной карьеры, развитию эмоционального интеллекта и креативного мышления, также желающие могут принять участие в онлайн-тренировках

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вебинары о построении успешной карьеры, дистанционные тренировки и другие молодежные онлайн-проекты столицы привлекли с конца марта, за период ограничительных мер в городе из-за пандемии коронавируса, более 150 тыс. человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

"Сейчас молодежные проекты, которые реализуются при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, продолжают обучать своих подписчиков в режиме онлайн. Трансляции, вебинары и образовательные ролики посмотрели уже более 150 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В рамках одного из реализуемых проектов - "КиберМосква" можно пройти онлайн-обучение на тему ИТ: узнать о правилах информационной безопасности, построении карьеры в ИТ, киберспорте и цифровом волонтерстве. Обучающие ролики и прямые эфиры можно посмотреть на странице проекта в Instagram. А онлайн-встречи проекта "Московский диалог" помогают научиться тайм-менеджменту, освоить навыки публичных выступлений, развить эмоциональный интеллект и креативное мышление.

Кроме того, желающие могут принять участие в онлайн-тренировках проекта "НаРайоне", во время которых представители разных направлений уличной культуры бросают вызов подписчикам: нужно выполнять различные задания, например, отжаться 75 раз, показать футбольный трюк, зачитать рэп-фристайл на заданную тему и записать это на видео.

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