Полиция проводит рейды в Новой Москве для выявления зараженных коронавирусом мигрантов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские устроили рейды в Новой Москве для выявления среди мигрантов, занятых на строительных площадках, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники столичной полиции проводят рейды в Новой Москве по общежитиям и местам проживания зараженных коронавирусом мигрантов, которые работают на стройках и не обращаются за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства. По его словам, выявленные инфицированные будут направлены в больницы.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве пока не доступна для комментариев на эту тему.