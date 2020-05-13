МФЦ в Москве могут начать открывать в ближайшие недели

Он напомнил, что сейчас МФЦ не работают в обычном формате из-за угрозы заражения, и указал, что было бы лучше учить пожилых пользоваться онлайн-услугами. "Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у "Московского долголетия", - заявил Собянин.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают вариант постепенного открытия МФЦ в столице в ближайшие недели, сообщил мэр Сергей Собянин, который встретился с работниками центров социального обслуживания города и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".

Он добавил, что наработки по онлайн-форматам в социальной сфере, в работе соцработников и по программе "Московское долголетие" должны использоваться и после пандемии. "Мы живем в новой реальности. Очевидно, что проблемы, связанные с ковидом, не пройдут через неделю или две. Мы все должны перестроить службу, приспособить ее к нуждам пожилых людей, инвалидов, чтобы была возможность работать даже в таких сложных условиях", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что это серьезная и системная работа. "Даже когда мы выйдем из этой проблемы, те наработки, которые получила служба, они должны остаться, они не должны потеряться. Это огромный опыт и стиль работы, индивидуальной заботы о человеке, запросы его нужд. Это другой стиль работы, и этот опыт нужно сохранять и развивать", - сказал Собянин.

Как сообщил мэру координатор проекта "Московское долголетие" в районе Новокосино Алексей Прохоров, участники проекта "Московское долголетие" стараются продолжать занятия в онлайн-формате. По его словам, 16 тыс. человек занимаются онлайн. "Мы также проводим телефонный опрос жителей, и 6% уже готовы продолжать заниматься онлайн после снятия всех ограничительных мер", - сказал Прохоров.

Мэр выразил уверенность, что "Московское долголетие" с учетом того опыта, который накопили, продолжит онлайн-занятия, онлайн-общение. "Это особенно важно для людей, которые имеют физические ограничения, инвалиды, которые не могут заниматься активной деятельностью, не могут ходить на занятия, но из дома в режиме онлайн они могли бы общаться и получать услуги", - сказал Собянин.

Помощь волонтеров

Кроме того, мэр дал поручение расширить привлечение к волонтерской деятельности людей, переболевших Covid-19 и, соответственно, имеющих возможность с меньшим риском для здоровья оказывать помощь людям, которые проходят лечение в домашних условиях.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, За полтора месяца самоизоляции горожане сделали в кол-центр более одного миллиона звонков и оставили заявки на получение более 370 тыс. услуг. В настоящее время 89% заявок уже выполнены, остальные находятся в работе.

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