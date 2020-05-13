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Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом

Эксперты: высокая концентрация покупателей повышает риск заражения вирусами в магазинах

Наибольшую плотность покупателей на квадратный метр торговой площади магазина в зоне пешеходной доступности зафиксировали в Метрогородке

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Высокая плотность населения и недостаточная обеспеченность торговой инфраструктурой в некоторых районах Москвы повышают у их жителей риск заражения коронавирусной инфекцией в аптеках и магазинах. Такие данные содержатся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

В Москве сейчас действует ряд ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса, однако продовольственные магазины и аптеки - одни из немногих предприятий, которые продолжают работу. Авторы исследования отмечают, что, наряду с медицинскими учреждениями, они остаются потенциальными источниками заражения, поэтому аналитики изучили районы Москвы с точки зрения плотности взаимодействия с незнакомыми и малознакомыми людьми при посещении доступных торговых объектов.

"Посещение магазина связано с риском заражения через поверхности - магазинные полки, тележки и корзины, продукты, дверные ручки, а также через контакт с другими покупателями вследствие нарушения социальной дистанции. Чем больше людей находится в магазине и аптеке, тем выше риск заразиться",- уточнил представитель центра урбанистики.

Однако, по его словам, при соблюдении противоэпидемических мер и ограничении допустимого количества покупателей могут возникнуть проблемы в густонаселенных районах, где существующие магазины не могут обслужить всех жителей района.

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"Встает вопрос: смогут ли жители того или иного района беспрепятственно и безопасно делать покупки продуктов питания и товаров первой необходимости недалеко от дома? Чтобы дать ответ на него, были рассчитаны показатели по районам города: один отражает количество человек, приходящееся на 100 кв. м торговой площади магазинов в 5-20-минутной доступности от дома (в зависимости от размера магазина), второй - количество человек, приходящееся на одну аптеку в 10-минутной доступности от дома",- рассказал собеседник агентства.

Основные проблемы

По итогам подсчетов авторы исследования отнесли к числу 10 районов с наибольшей плотностью покупателей на 1 кв. м торговой площади магазина в зоне пешеходной доступности Метрогородок - 1 226 посетителей на 100 кв. м, за ним следуют Ивановское и Бирюлево Западное - 1 042 и 1 032 соответственно, а также Строгино, Царицыно, Зябликово, Нагатинский Затон, Ново-Переделкино, Северное Медведково и Чертаново Северное.

По аналогичному показателю для аптек в список вошли районы Нагатинский Затон - 8 210 посетителей на одну аптеку, Зябликово - 7 767, Братеево - 7 709, а также Северное Измайлово, Орехово-Борисово Южное, Бирюлево Западное, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Капотня и Метрогородок.

Аналитики отмечают, что такие показатели, которые говорят о повышенном риске заражения коронавирусом в магазине или аптеке из-за возможности оказаться там одновременно с большим числом посетителей, в этих районах сложились по ряду причин.

Так, наименее безопасными в этом плане оказались "зеленые" районы Москвы, поскольку обширные лесные массивы и иные природные объекты ограничивают пространство для размещения торговых точек. Таковыми являются Метрогородок, большую часть которого занимает национальный парк "Лосиный остров", район Ивановское, окруженный Измайловским парком и Терлецкой дубравой, а также Строгино, Царицыно, Нагатинский Затон и Ясенево.

Кроме того, небезопасными названы густонаселенные районы, в которых плотность населения превышает 20 тыс. человек на 1 кв. км, поскольку за счет этого увеличивается нагрузка на коммерческую инфраструктуру. Это Зябликово, Ново-Переделкино, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Южное, Северное и Южное Медведково.

"Несмотря на относительно низкую плотность населения (10 тыс. человек на 1 кв. км), риск заражения во время совершения покупок существует в районе Бирюлево Западное, где на 100 кв. м торговой площади приходится более 1 тыс. человек. Объяснение этому - крупная промышленная зона, делающая недоступной использование существенной части района для размещения жилья и коммерческой инфраструктуры. Большинство продовольственных магазинов локализовано в его восточной части", - добавил собеседник ТАСС.

Районы пониженного риска

Риск заражения коронавирусом в магазине или аптеке снижается, если число пришедших туда одновременно посетителей будет небольшим, отмечают исследователи. Среди районов с наименьшей плотностью покупателей на 1 кв. м торговой площади магазина в зоне пешеходной доступности оказались Таганский - 434 посетителей на 100 кв. м, на втором месте Замоскворечье - 429, и Даниловский на третьем - 386. Затем следуют районы Пресненский, Мещанский, Басманный, Войковский, Красносельский, Тверской и Молжаниновский.

Для аптек в число таких районов попали Басманный - 2 509, Замоскворечье - как и с магазинами на втором месте с показателем 2 484, Арбат - 2 354, а также Красносельский, Хамовники, Мещанский, Куркино, Тверской, Пресненский и Якиманка.

"Наиболее безопасные районы сосредоточились в пределах Третьего транспортного кольца - Тверской, Басманный, Пресненский, Даниловский, Таганский, а также Замоскворечье и Арбат. Здесь невысокая плотность населения, и, как следствие, на один магазин приходится наименьшее количество человек", - пояснил представитель центра.

Он назвал безопасными также Войковский и Бутырский районы, где хорошо развита инфраструктура - количество магазинов по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости достаточно для поддержания комфортного уровня жизни в период самоизоляции.

Как отметил руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков, центральные районы столицы до введения режима самоизоляции были точкой притяжения большого количества людей - тех, кто приезжал на работу, по деловым вопросам, ради прогулок или отдыха, а также туристов. Число людей в центре Москвы, внутри Третьего транспортного кольца, из-за этого днем увеличивалось в несколько раз, например, пассажиропоток станций метро Тверского района составлял до 500 тыс. поездок в день.

"Неудивительно, что существенная часть магазинов и аптек в центре работали в большей степени на транзитный, а не местный трафик. С вводом ограничений уровень торговой инфраструктуры в центральных районах остался практически прежним, но пользуется ею только местные жители. Эта ситуация привела к тому, что в районах центра Москвы на 100 кв. м торговой площади магазина приходится менее 380 человек при среднем показателе в Москве выше 645", - пояснил он.

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