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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве скорая доставила домой почти 30 тыс. выздоровевших после коронавируса

Москвичей до дома подвозят около 140 машин скорой помощи

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Порядка 140 автомашин московской скорой помощи ежедневно доставляют домой пациентов, вылечившихся после коронавируса нового типа. Об этом сообщается в среду на сайте столичного департамента здравоохранения.

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"Всех пациентов после лечения коронавирусной инфекции, которые выписываются из больниц, бесплатно доставляют домой на специально выделенном городском транспорте. Транспортировку пациентов ежедневно осуществляют и 140 автомобилей "Мосавтотранс". Все водители обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, очками, костюмами и перчатками", - говорится в сообщении.

Пациента обязательно информируют о выписке заранее. Если пациент продолжит лечение на дому, информацию передают также его родственникам, чтобы они могли его встретить.

"За прошедший месяц таким образом до дома доставили более 28 тыс. человек. В некоторых случаях - по медицинским показаниям или в связи с тем, что пациент проживает в одной квартире с лицами из групп риска, - специальный транспорт доставляет пациента по направлению в обсервационные центры", - сообщается на сайте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московская станция скорой помощи получит 300 новых автомобилей, которые сейчас досрочно закупаются в связи с пандемией коронавируса. Также главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сообщил, что новые автомобили пойдут на замену старых. По его словам, каждые сутки на дежурство заступают 1 040 бригад скорой медицинской помощи, в том числе для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус создано 255 специальных бригад. Скорая помощь не только оказывает медицинскую помощь на дому и проводит медицинскую эвакуацию в стационары, но и выполняет ряд других функций. Например, доставку пациентов в амбулаторные КТ-центры для проведения компьютерной томографии легких.

Кроме того, если пациенту показано продолжить лечение в другом стационаре либо пройти долечивание в одном из медицинских центров, то его доставят туда машиной городской либо частной скорой медицинской помощи в сопровождении фельдшеров. В общей сложности более 30 бригад скорой помощи принимают участие в этой работе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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