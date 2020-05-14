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Кузнецов: московские архитекторы задали мировые тренды религиозной архитектуры 2020 года

Авторы проекта храма на Верейской улице, стали лауреатами международной премии религиозной архитектуры и дизайна Faith & Form

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Архитекторы из Москвы, авторы проекта храма на Верейской улице, стали лауреатами международной премии религиозной архитектуры и дизайна Faith & Form. Из-за пандемии коронавируса архитекторы не смогли присутствовать на награждении, но уже повлияли на мировые тренды в архитектуре этого года, сообщил ТАСС в четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Российские архитекторы не смогли получить премию в области религиозной архитектуры из-за COVID-19, но повлияли на мировые тренды. Сегодня в Лос-Анджелесе должна была состояться очередная церемония награждения победителей конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith & Form, на которой Россию представили бюро Archpoint и "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." со своим проектом храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице. По понятным причинам церемония отменена, но это не повод не познакомиться с образцами лучшей религиозной архитектуры", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что жюри международного конкурса отмечает три основных тренда, проявившихся в проектах 2019 года. Во-первых, демократизация проектов, когда образцы высокой архитектуры создаются с использованием недорогих современных материалов и технологий. Во-вторых, "уход в подполье" - появляются подземные культовые объекты или для их размещения используются подвальные, цокольные этажи. Третий, и, по мнению жюри, самый важный тренд - локализация дизайна.

"На жюри также произвела впечатление чуткость, которую многие участники проявили к локальному культурному, историческому, социальному контексту. В ряде работ используются местные архитектурные традиции для создания новых, свежих интерпретаций, как в единственном проекте, победившем в номинации Unbuilt Work, где переосмыслена архитектура Русской православной церкви" - пишут на официальном сайте премии, отмечая, что межнациональный стиль утратил свою силу влияния на проекты архитекторов.

Проект храма на Верейской получил архитектурного-градостроительное решение Москомархитектуры в 2019 году. "Для нас это большая честь - представлять Россию в таком конкурсе. И мы очень рады, что первый же наш опыт в религиозном зодчестве отмечен такой высокой наградой. Несмотря на то, что у нас очень консервативное отношение к храмовой архитектуре, а может быть и благодаря этому, нам удалось создать новый тренд. Хочется верить, что русские архитекторы и дальше будут участвовать в этом конкурсе, а наша команда построит еще не один храм", - рассказал ТАСС один из авторов проекта храма Валерий Лизунов

Как отметил Кузнецов, в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям в плане строительства храмов. "То, что этот проект появился, - маленькое чудо. Архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали. Одной из особенностей стала стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь", - сказал главный архитектор столицы.

О конкурсе

Конкурс Faith & Form Awards был учрежден в 1978 году в США. Его цель - выявить и отметить лучшие архитектурные, ландшафтные, дизайнерские и художественные проекты, связанные с религией. Организаторы премии - журнал Faith & Form и Американский институт архитекторов.

В этом году на конкурс было представлено более 100 проектов со всего мира. Премия вручается в шести номинациях: религиозная архитектура (Religious Architecture), религиозный интерьер (Liturgical/Interior Design), религиозный ландшафт (Sacred Landscapes), проект (Unbuilt Work), религиозное искусство (Religious Arts) и студенческая работа (Student Work).

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