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Москва проведет с Барселоной телемост на тему туризма

Участники встречи обсудят создание новых туристических продуктов и оригинальные маршруты в сфере внутреннего туризма

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мостуризм в четверг проведет телемост с туристическим консорциумом Барселоны, в ходе которого будут обсуждаться вопросы создания новых туристических продуктов и развития внутреннего туризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"14 мая состоится онлайн-конференция между представителями Комитета по туризму города Москвы и туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona Consortium). Планируется, что в рамках онлайн-встречи участники проведут презентации туристического потенциала двух городов, расскажут о текущих антикризисных мерах, обсудят возможности для сотрудничества", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что участники встречи также обсудят создание новых туристических продуктов, развитие туристической инфраструктуры городов, инновационные решения и оригинальные маршруты в сфере внутреннего туризма. Кроме того, в повестку войдет тема развития так называемого устойчивого туризма, когда турист старается оказать положительное влияние на окружающую среду и общество того региона, куда он приезжает. Мероприятие пройдет в рамках серии встреч Мостуризма с зарубежными коллегами в формате телемостов, который стартовал в марте этого года.

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