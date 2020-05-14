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Пандемия коронавируса нового типа

Всю информацию для горожан о коронавирусе собрали в спецпроекте на портале мэра Москвы

Проект состоит из 11 блоков, которые постоянно обновляются

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специальный проект портала мэра и правительства Москвы, состоящий из 11 блоков, собрал всю актуальную на сегодняшний день информацию, связанную с коронавирусной инфекцией. Ежедневно здесь обновляется информация о количестве зафиксированных в столице случаев COVID-19, а также о вылечившихся и скончавшихся пациентах, сообщается в четверг на портале мэрии.

"Все о коронавирусе, способах борьбы с ним и многое другое можно узнать в спецпроекте на портале mos.ru. Он состоит из 11 блоков, которые постоянно обновляются. Есть раздел, посвященный самоизоляции. Например, в разделе "Симптомы и профилактика" рассказывается о главных симптомах, которые могут указывать на коронавирус. В блоке "Работа организаций" подробно описано, как и в каком режиме в ближайшее время будут работать магазины, школы, транспорт, учреждения культуры, церкви, кладбища и др.", - говорится в сообщении.

Кроме этого, важный блок "Социальная поддержка и помощь врачам" расскажет, на какую помощь могут рассчитывать граждане с детьми, оставшиеся без работы, собственники жилья. Здесь собрано все о дополнительных выплатах, которые положены врачам и студентам медицинским вузов, проходящим практику в коронавирусных стационарах. Зараженные коронавирусом могут лечиться как в больнице, так и дома - в зависимости от степени заболевания. В разделе "Лечение" можно найти информацию и о том, как переболевшие COVID-19 могут помочь тем, кто еще не выздоровел, - например, стать донорами плазмы, отмечается на портале.

В Москве, в частности, на сегодняшний момент утвердили три пакета мер. Организациям, которые больше всего пострадали от ограничений - в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса - предоставили отсрочки по уплате налогов. Представлена подробная информация о том, как получить компенсации, субсидии, гранты, помощь в кредитовании и многое другое. Также в спецпроекте можно изучить разделы "Новости" и "Пропуска", где есть подробная инструкция, как оформить цифровой пропуск для поездок на личном и общественном транспорте. Актуальную информацию также размещают в телеграм-канале "Коронавирус. Оперштаб Москвы".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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