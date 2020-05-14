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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки в инфекционную больницу в Вороновском в Новой Москве поступили 37 человек

Всего в больнице состоит на лечении 271 пациент

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 270 пациентов проходят лечение в инфекционной больнице в Вороновском в Новой Москве. За сутки в медучреждение поступили 37 человек, сообщил в четверг в Facebook главный врач больницы Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 14 мая состоит на лечении 271 пациент. Из них с диагнозом "пневмония" - 271, подтвержденных с COVID - 271, с кислородной поддержкой - 158, на аппарате искусственной вентиляции легких - 17. За сутки поступили 37 пациентов, выписались 19 человек", - говорится в сообщении.

Главврач пояснил, почему растет число принятых пациентов.

"Мы сознательно пошли по пути планового запуска всех отделений больницы, чтобы избежать нештатных ситуаций. Ежедневно мы принимаем все больше пациентов и, что особенно радует, мы каждый день выписываем пациентов, победивших COVID-19. Важно подчеркнуть, что пациенты лечатся в нашем центре в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), платных услуг мы не оказываем", - отметил Переходов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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