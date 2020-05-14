Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 23 327. За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327",- сказала вице-мэр.

Она напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Заммэра также попросила не заниматься самолечением. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

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